Lavezzola il teatro per bambini e famiglie

Lavezzola, il teatro per bambini e famiglie, offre uno spazio dedicato alla scoperta e all’intrattenimento. La sala spettacoli si trasforma in un ambiente accogliente, promuovendo occasioni di incontro, gioco e crescita condivisa. Un luogo ideale per vivere momenti di cultura e divertimento in famiglia, stimolando la fantasia e l’apprendimento dei più giovani.

La sala spettacoli di Lavezzola si prepara a trasformarsi in uno spazio di gioco, immaginazione e scoperta, dove il teatro diventa occasione di incontro e crescita per bambini e famiglie. Anche quest’anno il Comune di Conselice aderisce a Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale promosso da Ater Fondazione che porta in tutta l’Emilia-Romagna il teatro per famiglie come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale. La rassegna propone tre appuntamenti domenicali, tutti con inizio alle ore 16, ospitati nella sala spettacoli di Lavezzola, in via Bastia 265. Il primo è in programma il 18 gennaio con Closciart, ovvero l’arte di vivere in strada, spettacolo adatto a bambini dai 4 anni in su. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavezzola, il teatro per bambini e famiglie Leggi anche: Teatro di Roma, spettacoli per famiglie e bambini a Natale: il palinsesto Leggi anche: “Famiglie a Teatro 2026”, tutti gli spettacoli per bambini al Verdi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lavezzola, il teatro per bambini e famiglie; Lavezzola: tre spettacoli di teatro per bambini e famiglie; Il Banco del Mutuo Soccorso apre la seconda fase della stagione del Teatro Socjale di Piangipane; Lupi in pianura: se ne parla a Lugo in un incontro pubblico. Lavezzola, il teatro per bambini e famiglie - Il primo spettacolo il 18 gennaio: ’Closciart’, ovvero l’arte di vivere in strada. msn.com

Lavezzola: tre spettacoli di teatro per bambini e famiglie - Il Comune di Conselice accoglie anche quest'anno la rassegna «Sciroppo di teatro», il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione che promuove in ... ravennanotizie.it

A teatro in Italia insieme ai bambini: le rassegne più belle e coinvolgenti per i più piccoli - C'è un'Italia che va a teatro fin da piccolissima, che cresce tra sipari e quinte, che impara a sognare guardando attori, pupazzi e musicisti sul palco. alfemminile.com

Lavezzola: tre spettacoli di teatro per bambini e famiglie x.com

**CONSELICE** - 2026-01-12 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.T.E.R. FONDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “SCIROPPO DI TEATRO” EDIZIONE 2026 DA SVOLGERSI PRESSO LA SALA SPETTACOLI DI LAVE - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.