Ci siamo quasi. Se sentite un brivido lungo la schiena non è il freddo di fine novembre, ma l’arrivo imminente di Phantom Revenge ( Vendetta Fantasma per chi mastica poco l’inglese, anche se il nome ufficiale resta quello internazionale). Manca pochissimo al 4 dicembre 2025, data ufficiale di rilascio in Italia, e i forum sono già in fiamme. Perché? Perché questo non è un core set qualunque. È un Deck Build Pack (tipo Valiant Smashers o Wild Survivors, per intenderci). Questo significa una cosa sola: 3 nuovi archetipi completi pronti all’uso, progettati per funzionare “out of the box” e, possibilmente, dare fastidio ai Tier 1 attuali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Yu-Gi-Oh! Phantom Revenge: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova espansione!