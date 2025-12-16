Disclosure Day rivelato il trailer del nuovo film di Steven Spielberg con Emily Blunt e Josh O’Connor

La Universal Pictures ha lanciato il trailer ufficiale di

La Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer del prossimo film di Steven Spielberg, “Disclosure Day”. Il film è interpretato da Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell e Henry Lloyd-Hughes. Spielberg ha sviluppato la storia di fantascienza con lo sceneggiatore David Koepp, che in precedenza aveva collaborato con il regista come sceneggiatore di “Jurassic Park”, “Jurassic Park: Il mondo perduto”, “La guerra dei mondi” e “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”. La sinossi del film recita: “ Se scopriste che non siamo soli, se qualcuno ve lo mostrasse, ve lo dimostrasse, vi spaventerebbe? Quest’estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone. Metropolitanmagazine.it

