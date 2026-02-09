In campo l’Atalanta sfida la Cremonese nella 24esima giornata di Serie A. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni azione. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. La cronaca live racconta minuto dopo minuto le emozioni di questa sfida.

Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Infortunati Atalanta: si fermano Scamacca e De Ketelaere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Atalanta Cremonese

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Segui la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, tabellini e cronaca.

Inizia la 23esima giornata di Serie A con il match tra Como e Atalanta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli-Chelsea 2-3: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, semaforo verde. Rosso per la Roma: promossi e bocciati della 23ª.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca a Bergamo! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve evita il ko al 96?! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net

Diamo un voto agli arbitri impiegati nel weekend di Serie A, in attesa di Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Siete d’accordo con le mie valutazioni Fatemelo sapere con un commento #CalVARese #SerieA #Arbitri facebook