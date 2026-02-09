Difesa Napoli dubbi su Buongiorno | Conte valuta scelte delicate

Il Napoli deve affrontare un momento di incertezza in difesa. Dopo le ultime prestazioni, ci sono dubbi sul ruolo di Buongiorno e su quali scelte farà l’allenatore Conte. La linea difensiva, finora stabile, ora si trova sotto pressione e il tecnico sta valutando le opzioni più delicate. La situazione resta aperta e nessuna decisione è ancora definitiva.

Le certezze difensive si sono incrinate e ora le scelte diventano tutt’altro che scontate. Dopo quanto accaduto a Marassi, la linea a tre davanti al portiere è uno dei temi più delicati sul tavolo di Antonio Conte, chiamato a riconsiderare equilibri e uomini in vista dei prossimi impegni. L’edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori in particolare sulla situazione di Alessandro Buongiorno, reduce da una serata emotivamente pesante. Un episodio che ha lasciato il segno, non solo sul piano tecnico. Il momento del difensore è complesso e visibile, ma il club non mette in discussione il suo valore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Difesa Napoli, dubbi su Buongiorno: Conte valuta scelte delicate Approfondimenti su Difesa Napoli Inter-Napoli, Conte cambia tutto in difesa: escluso Buongiorno Questa sera, Napoli si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro in una partita fondamentale per la stagione. Napoli-Atalanta, Conte valuta il 3-4-2-1: idea difesa a tre Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Difesa Napoli Argomenti discussi: Probabili 24ª: Yildiz c'è, Chivu insiste con Pio Esposito-Lautaro; GENOA, POCHISSIMI DUBBI PER DE ROSSI: CONTRO IL NAPOLI SI VA VERSO L'ESORDIO DI AMORIM; Il dubbio di Condò: Il Napoli difenderà McTominay dai possibili assalti milionari dalla Premier?; Le probabili formazioni della 23^ giornata. De Rossi ha pochi dubbi, la formazione anti-Napoli e l'esordio di AmorimPochissimi dubbi di formazione per Daniele De Rossi in vista della gara di questo pomeriggio contro i campioni d'Italia del Napoli. La leggenda della Roma si affiderà ancora una ... tuttonapoli.net Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: dubbi in attacco (Serie A, oggi 25 gennaio 2026)Modulo 3-4-2-1 e due ballottaggi caldi per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Juventus Napoli. Il portiere sarà Di Gregorio, nessun dubbio in difesa con il terzetto formato da Kalulu, Bremer ... ilsussidiario.net MILAN, ECCO GLI OBIETTIVI PER L’ESTATE. JUVENTUS, L’IN & OUT IN DIFESA. NAPOLI, FIORENTINA E TORO… - https://www.zonacalciofaidate.it/p=612927 facebook Di Marzio: " #Fiorentina, chieste info per un obiettivo del #Napoli in difesa" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.