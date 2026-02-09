Dietro le piazze violente 2mila antagonisti con capi strategia coordinamento E il vizio infame di reclutare ragazzini

La polizia ha identificato un gruppo di circa 2.000 antagonisti coinvolti nelle violenze davanti alle piazze del G8. Dietro le scene, c’è un’organizzazione ben strutturata con capi, strategie e coordinamento preciso. Le forze dell’ordine parlano di settimane di preparazione, durante le quali sono stati fatti accordi anche per reclutare ragazzini, alcuni minorenni, e giovani maranza da usare come manovalanza. La situazione resta tesa, con scontri e tensioni che non si placano.

Ci sono un coordinamento, uno schema, una preparazione che dura settimane e «accordi preventivi anche sull'utilizzo di manovalanza sempre più giovane, compresa quella minorenne» e dei maranza. In un articolo molto informato, che dà conto delle evidenze investigative sulla «rete degli "esperti" del disordine», il Corriere della Sera ricostruisce quello che c'è dietro le violenze delle piazze antagoniste, indicando numeri, profili, modus operandi. Ne emerge il disegno lucido di una ricerca della tensione che usa i temi dell'attualità come pretesto per perseguire lo scopo dell'attacco alle forze dell'ordine, «il vero obiettivo finale degli strateghi della violenza».

