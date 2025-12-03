Nel 2024 nella provincia di Monza e Brianza sono stati spesi al gioco 273 milioni di euro, quasi 31 solo a Monza. Con una spesa pro capite di 370,85 euro, superiore alla media nazionale. E sono 383 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo nelle province di Monza e Brianza e di Lecco. Quest’ultimo dato è riportato nel 42esimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda di Tutela della Salute (Ats), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio. L’Ats – si legge su Agipronews – fornisce servizi a 139 Comuni, con un bacino di circa 1,2 milioni di residenti: la percentuale di persone in cura nel 2024 rispetto al totale della popolazione è dunque pari allo 0,03%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una provincia di giocatori. E ora l'allarme arriva dall'online. In aumento i ragazzini col vizio