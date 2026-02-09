Diciamo che ha uno stile alla ragionier Fantozzi

Snoop Dogg ha deciso di partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il rapper americano, famoso per il suo stile unico e la sua presenza carismatica, si farà notare anche qui in Italia. La sua presenza ha sorpreso molti, ma lui non si tira indietro. La sua partecipazione, ancora tutta da definire, ha già acceso discussioni sui social e tra gli organizzatori. La sua figura potrebbe portare un tocco di originalità e di colore a un evento sportivo che, finora, si stava concentrando su sport e tradizione.

L e Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno un protagonista inaspettato: Snoop Dogg, 54 anni, rapper e icona della cultura pop americana. Inviato speciale per NBC e autoproclamato “honorary coach” del Team USA, ha già fatto parlare di sé girando tra gli eventi di curling, provando a fare un giro sul bob giamaicano, sull’Olympia delle Tofane per tifare le “frecce” statunitensi. Un dettaglio, però, rende la situazione surreale: non sa sciare. Weekend a Cortina, la valigia perfetta. guarda le foto La prima lezione di sci di Snoop Dogg a Milano Cortina 2026. Sabato scorso, Snoop ha deciso di rimediare affidandosi a Picabo Street, campionessa olimpica di SuperG a Nagano 1998 e medaglia d’argento in discesa libera a Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Diciamo che ha uno stile alla ragionier Fantozzi... Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, in un appuntamento che ha unito sport e stile. Kate Middleton ha partecipato a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, accompagnata dal principe William. Tutti diciamo: “Ha visto che tempo?”, ma perché il meteo è un argomento di discussione così gettonato? Il meteo è uno dei temi più comuni nelle conversazioni quotidiane, spesso usato come modo semplice per rompere il ghiaccio o condividere un momento di ascolto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: L’intervista a Jerry Calà all’Auditorium, sabato 7 febbraio per la rassegna Audipop; Modna presenta il singolo Resti in Città: il video; Nicola Ventola torna nella sua Bari con Cassano e Adani: Diciamo ciò che pensiamo, noi mosche bianche in un calcio di ipocriti; Dalle auto ai blindati: la crisi spinge i fornitori europei dell’auto verso la difesa. Belen punzecchia De Martino: 'Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi'Nonostante le loro strade si siano ormai divise da tempo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a essere protagonisti del mondo del gossip italiano. Ogni loro dichiarazione, gesto o ... it.blastingnews.com Stile. NLCK · Can Can. “Niente” è un concetto molto relativo, no Diciamo che i post-it servono solo per non dimenticare... le priorità. Mandalo a qualcuno che ha bisogno di un “promemoria” adesivo! #stilestore #SanValentino #Niente #RegaliSanValent facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.