Devastati i bidoni della raccolta della carta della scuola
Questa mattina, i bidoni della carta della scuola in via Turati, vicino alla Ragioneria, sono stati completamente devastati. Un lettore ha segnalato che sono stati presi di mira da vandali, lasciando il contenitore in pessime condizioni. La scena è davanti agli occhi di chi passa, creando disagio tra studenti e insegnanti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.
Scrive il lettore: “Vandali contro i bidoni pieni della scuola. Questa la situazione lunedì mattina in via Turati, dalla parte di Ragioneria”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
