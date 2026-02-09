Devastati i bidoni della raccolta della carta della scuola

Da forlitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i bidoni della carta della scuola in via Turati, vicino alla Ragioneria, sono stati completamente devastati. Un lettore ha segnalato che sono stati presi di mira da vandali, lasciando il contenitore in pessime condizioni. La scena è davanti agli occhi di chi passa, creando disagio tra studenti e insegnanti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Scrive il lettore: “Vandali contro i bidoni pieni della scuola. Questa la situazione lunedì mattina in via Turati, dalla parte di Ragioneria”.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Scuola Rifiuti

La raccolta differenziata non va in vacanza, posticipato il porta a porta della carta in centro storico

Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra della morte». La pista della carta carbone

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scuola Rifiuti

Devastati i bidoni della raccolta della carta della scuolaScrive il lettore: Vandali contro i bidoni pieni della scuola. Questa la situazione lunedì mattina in via Turati, dalla parte di Ragioneria . forlitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.