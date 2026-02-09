Devastati i bidoni della raccolta della carta della scuola

Questa mattina, i bidoni della carta della scuola in via Turati, vicino alla Ragioneria, sono stati completamente devastati. Un lettore ha segnalato che sono stati presi di mira da vandali, lasciando il contenitore in pessime condizioni. La scena è davanti agli occhi di chi passa, creando disagio tra studenti e insegnanti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.