Tra le nevi di Milano-Cortina 2026, le storie che emergono sono più di semplici gare. Sono legami di famiglia, allenamenti condivisi e rivalità amichevoli che rendono tutto più intenso. Gli atleti italiani, dai campioni di freestyle all’hockey e al curling, trovano nella pista un campo di sfide e di supporto reciproco, dove la passione e la determinazione si trasmettono di generazione in generazione.

T ra le nevi e le piste italiane di Milano-Cortina 2026 va in scena un racconto più intimo, fatto di legami di sangue, allenamenti condivisi, rivalità sane e sostegno incondizionato. In questi Giochi, molte coppie di fratelli e sorelle condividono la passione per lo sport e la tensione olimpica. Per loro, la strada verso il podio è stata percorsa insieme fin dall’infanzia, con un obiettivo comune: l’oro olimpico. Le più belle divise olimpiche di Milano Cortina 2026. guarda le foto Flora e Miro Tabanelli, freestyle di famiglia. Cresciuti sulle nevi del Corno alle Scale, Flora e Miro Tabanelli sono il volto giovane e audace dello sci freestyle italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo sci freestyle all’hockey fino al curling: i legami di sangue diventano forza olimpica, emozioni e complicità sulle piste italiane

