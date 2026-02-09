Dalle insalate al cotone | l’innovazione del vertical farming

Dalle insalate al cotone, Planet Farms porta avanti il suo progetto di agricoltura verticale. L’azienda, certificata B-corp, utilizza questa tecnica innovativa per coltivare insalate, erbe aromatiche e ora anche cotone. Un modo diverso di coltivare, che riduce l’uso di acqua e terra, e permette di produrre tutto l’anno. La novità si sta diffondendo tra le aziende agricole italiane, che cercano metodi più sostenibili e efficienti.

DALLE INSALATE al cotone, seguendo il metodo del vertical farming: è la nuova frontiera di Planet Farms, azienda agritech – certificata B-corp – specializzata nell'agricoltura verticale per la produzione di insalate ed erbe aromatiche. Fondata a Milano nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, l'azienda è attualmente una delle più grandi e automatizzate vertical farm del mondo. Lo stabilimento produttivo principale è stato inaugurato lo scorso autunno a Cirimido, nel Comasco, ed è all'avanguardia non solo per innovazione tecnologica, ma anche per la forte attenzione alla sostenibilità e al design.

