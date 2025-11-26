Christmas Bazaar 2025 ai Magazzini del Cotone il ricavato in beneficenza
Domenica 30 novembre dalle ore 10 alle 18 l'AIWC - American International Women’s Club of Genoa - ONLUSODV organizza l’annuale Bazaar di Natale il cui ricavato sarà interamente devoluto a opere benefiche genovesi.Il Christmas Bazaar di beneficenza, allestito nel modulo 7 con ingresso al modulo 8. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Princess Marie of Denmark opened the traditional Danish Christmas Bazaar in Washington DC, USA, where she currently live with her husband and their children - facebook.com Vai su Facebook
Stiamo aspettando le donazioni di aziende e ristoranti: prodotti o servizi per il Christmas Bazaar 2025 di beneficenza entro il 26/11. Bazaar: 29/11 | T1 Mall, Tallinn I vostri loghi saranno tra i partner ufficiali! [email protected] Vai su X
Christmas Bazaar 2025 ai Magazzini del Cotone, il ricavato in beneficenza - ONLUS/ODV organizza l’annuale Bazaar di Natale il cui ricavato sarà interamente devoluto a opere ... Lo riporta genovatoday.it
Christmas Bazaar 2025 al Porto Antico, mercatino benefico di AIWC - Domenica 30 novembre 2025, nel modulo 7 dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, torna Christmas Bazaar, un'iniziativa a scopo benefico organizzata dall' Associazione American International ... mentelocale.it scrive
Christmas Bazaar 2025: la fiera natalizia più antica di Firenze - Christmas Bazaar è la più antica fiera di Natale che si svolge a Firenze a dicembre di ogni anno. Come scrive msn.com