Come difendersi dal freddo senza rinunciare allo stile con gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026
Scopri come proteggerti dal freddo senza rinunciare allo stile con gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026. Questa selezione comprende modelli versatili, dal classico over con maxi rever al cappotto militare con collo a imbuto, passando per varianti in lana melange, marroni e modelli a clessidra. Una guida essenziale per scegliere il cappotto giusto, combinando praticità e raffinatezza durante la stagione più fredda.
Dal cappotto over con maxi rever a quello d'ispirazione militare con collo a imbuto, dai modelli marroni o in lana melange, fino ai cappotti sciancrati dalla forma a clessidra, ecco la guida per l'inverno 2026 con i modelli must have e di tendenza per ripararsi dal freddo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
