La Fondazione Cariplo ha annunciato di aver erogato oltre 215 milioni di euro nel 2025, confermando la volontà di sostenere le iniziative sociali, culturali, ambientali e scientifiche. Giovanni Azzone, presidente dell’ente, ha detto che il 2026 seguirà la stessa linea, con investimenti che cresceranno del 40% rispetto all’anno scorso. Sono più di 30 i progetti e i bandi già in cantiere, pronti a dare un impulso concreto alla società.

“La nostra società ha bisogno di un forte intervento filantropico”. Lo ha sottolineato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, che ha confermato come per l’ente sarà “un 2026 che va in continuità sul 2025”, con erogazioni oltre i 215 milioni di euro in linea con lo scorso anno e in crescita del 40% rispetto al 2024 destinato a oltre 30 iniziative (bandi e progetti) in ambito ambientale, culturale, scientifico e sociale. “Le iniziative continuano su visioni di lungo periodo: aggiungiamo una nuova sfida di mandato sul tema del recupero dei carcerati, che ci sembra un tema importante, di civiltà e di sicurezza per il nostro sistema e, tra le iniziative, affianchiamo a quello che è stato chiamato bando oratori, quindi un’attenzione sui giovani, ma anche sull’ invecchiamento attivo e quindi sulla parte della nostra società più anziana”, ha detto Azzone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Fondazione Cariplo 215 milioni di erogazioni: “La nostra società ha bisogno di un forte intervento filantropico”

Approfondimenti su Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo ha stanziato 1,5 milioni di euro per il progetto STC, la Strategia di Transizione Climatica della Comunità Mosaico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Azzone (Fondazione Cariplo): Intesa fuori dal risiko La banca è autonoma, guardiamo ai risultati

Ultime notizie su Fondazione Cariplo

Argomenti discussi: Fondazione Cariplo, oltre 30 progetti nel piano 2026 da 215 milioni.

Fondazione Cariplo: patrimonio record a 13,1 mld, +66% sul 2022(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il patrimonio della Fondazione Cariplo ha raggiunto quota 13,1 miliardi di euro, con un incremento del ... ilsole24ore.com

Fondazione Cariplo, oltre 30 progetti nel piano 2026 da 215 milioni(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Fondazione Cariplo ha presentato il programma di attività del 2026, confermando un impegno complessivo di oltre 215 milioni di euro, in linea con lo scorso anno e in crescita ... msn.com

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia presentano "Destinazione Autonomia" Oggi, presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo, è stato presentato il programma strategico "Destinazione Autonomia". Un accordo volto a costruire nelle nostre comu facebook

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia presentano "Destinazione Autonomia" L’accordo finanzierà percorsi di accompagnamento all’autonomia e di sostegno alla residenzialità, con l’offerta di unità abitative di housing e co-housing grazie al Fondo "Dopo x.com