Dalla camorra alla rinascita | a Napoli una casa confiscata diventa rifugio per donne libere

A Napoli, un edificio un tempo legato alla camorra si trasforma in un rifugio per donne che vogliono ricominciare. Il portone, che per anni ha rappresentato paura, ora si apre a nuove vite. Dentro quelle mura, confiscate al clan Grimaldi, nasceranno storie di riscatto e di speranza.

C'è un portone che per anni ha raccontato paura. Oggi, invece, parla di futuro.Dietro quelle mura, un tempo riconducibili al clan Grimaldi, adesso nasceranno nuove storie: di riscatto, coraggio e seconde possibilità.Nel cuore di Napoli un bene sottratto alla camorra cambia pelle e si trasforma in.

La villa confiscata in via Ponchielli, appartenuta a una famiglia rom e sgomberata nel 2021, rappresenta ancora un punto di attesa.

Storie dalla Siria, dalla devastazione alla rinascitaSe la luce si può vedere dove ci sono le crepe, allora la Siria è il posto più luminoso del mondo. Lo afferma Andrea Avveduto, giornalista e scrittore, responsabile della comunicazione ... ansa.it

