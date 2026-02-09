Dalla camorra alla rinascita | a Napoli una casa confiscata diventa rifugio per donne libere
A Napoli, un edificio un tempo legato alla camorra si trasforma in un rifugio per donne che vogliono ricominciare. Il portone, che per anni ha rappresentato paura, ora si apre a nuove vite. Dentro quelle mura, confiscate al clan Grimaldi, nasceranno storie di riscatto e di speranza.
C'è un portone che per anni ha raccontato paura. Oggi, invece, parla di futuro.Dietro quelle mure, un tempo riconducibili al clan Grimaldi, adesso nasceranno nuove storie: di riscatto, coraggio e seconde possibilità.Nel cuore di Napoli un bene sottratto alla camorra cambia pelle e si trasforma in.
