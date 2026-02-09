Da de Maistre ai soreliani | le contaminazioni possibili tra conservatorismo dinamico e spirito rivoluzionario

#Joseph-de-Maistre-Rese| | Da de Maistre ai soreliani, si apre un confronto tra visioni opposte: da un lato il conservatorismo più rigido, dall’altro le spinte rivoluzionarie che hanno attraversato la storia europea. Recentemente è uscito un libro su de Maistre, mentre è stata ristampata una vecchia opera di Carlo Talarico che mette in relazione il fascismo e la Rivoluzione francese. Due testi diversi, ma entrambi puntano a far capire come le ideologie si siano spesso intrecciate e influenzate a vicenda nel corso del tempo.

Per una felice coincidenza il recente libro Joseph de Maistre. Un conservatore contro le ideologie di Riccardo Pedrizzi è uscito quasi contemporaneamente alla ristampa, la prima edizione risale al 1933, di Le due rivoluzioni: fascismo e Rivoluzione francese di Carlo Talarico, con una mia premessa finalizzata a porre in risalto le ascendenze, tutt'altro che scontate, tra la Rivoluzione delle camicie nere e quella borghese dell'89. Il pensiero di de Maistre, efficacemente fissato da Pedrizzi, è ben noto: lo stretto rapporto tra legge umana e legge divina; il c oncetto di autorità quale principio legato ad una concezione di ordine e giustizia superiore; la religiosità da porre alla base dei processi costituzionali; la Tradizione fondamento dell'identità culturale e sociale dei popoli.

