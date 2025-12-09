Garlasco il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi | le possibili contaminazioni nella villetta
Le tracce di dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi e ritenute compatibili con la linea maschile della famiglia Sempio riaccendono le indagini su Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: “I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero”
Garlasco, i soldi ai legali. La difesa della madre di Andrea Sempio: “Li abbiamo pagati per avere le carte”
Garlasco, comunicata la decisione su Andrea Sempio: l'annuncio dell'avvocato. Cosa succede ora - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco. La Perizia della biologa genetista Denise Albani depositata alla giudice Daniela Garlaschelli conferma : "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio”. #Tg1 Vai su X
Garlasco, il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi: le possibili contaminazioni nella villetta - Le tracce di dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi e ritenute compatibili con la famiglia Sempio riaccendono le indagini su Garlasco ... Si legge su virgilio.it
