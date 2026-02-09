Da cittadino avrei timore di un Pm così forte | il grido d’allarme di Roia

Il presidente Fabio Roia alza la voce e mette in guardia sui rischi della nuova riforma della giustizia. Secondo lui, la proposta cambia in modo sostanziale la Costituzione, ma non porta miglioramenti concreti nella gestione quotidiana dei tribunali. Roia avverte che un Pm troppo potente potrebbe creare problemi e sottolinea come, in realtà, si tratti di un intervento più di forma che di sostanza. La sua preoccupazione è che questa svolta possa indebolire l’equilibrio tra i poteri e mettere in difficoltà i cittadini e chi lavora nella gi

Presidente Fabio Roia, la riforma della giustizia viene presentata come una svolta storica. Dal punto di vista di chi amministra giustizia ogni giorno, si tratta di una riforma realmente strutturale o prevalentemente organizzativa? “È una riforma che modifica profondamente la Carta costituzionale senza alcun impatto sul piano della quotidianità organizzativa. Vengono ridefiniti i poteri dello Stato indebolendo l’ordine giudiziario e creando una specie di quarto potere costituito da un pubblico ministero irresponsabile che dispone della polizia giudiziaria. Un potere molto forte che non può non essere controllato da qualcuno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Da cittadino avrei timore di un Pm così forte”: il grido d’allarme di Roia Approfondimenti su Fabio Roia Ddl stupro, Roccella: “Rovescia l’onere della prova”. Il magistrato Roia: “Falso, spetta al pm dimostrare l’assenza di consenso” Paola Carron, da Confindustria il grido d'allarme: «La solitudine degli imprenditori. Non siamo una priorità» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. # **Bonifacio, l’ultimo paese genovese di Corsica** La lingua ligure oltre ad essere parlata in tutta la Liguria è parlata fuori regione (nelle rispettive varianti locali) roiasca nell’alta e media val Roia francese, nel **basso Piemonte**, nella variante monegasca n facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.