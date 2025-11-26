Ddl stupro Roccella | Rovescia l’onere della prova Il magistrato Roia | Falso spetta al pm dimostrare l’assenza di consenso

“Il rischio è il rovesciamento dell’ onere della prova “. Anche la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, si scaglia contro il ddl sul “ consenso libero e attuale” in materia di violenza sessuale. Lo fa criticando il testo del provvedimento e sollevando dubbi, salvo poi essere smentita – punto per punto – dal presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, magistrato da decenni impegnato nel contrasto alla violenza di genere: “Dovrà essere sempre il pubblico ministero a dover dimostrare che quel rapporto è avvenuto senza un libero consenso da parte della donna”, spiega Roia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ddl stupro, Roccella: “Rovescia l’onere della prova”. Il magistrato Roia: “Falso, spetta al pm dimostrare l’assenza di consenso”

"Sulla legge sul consenso il rischio è il rovesciamento dell'onere della prova, questo è il dubbio". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Una donna su tre in Italia ha subito violenza: in totale sono circa 6,4 milioni le vittime, il 18% ha subito violenze fisiche, il 23% sessuali, il 5% tentati stupri. Roccella: è una vera emergenza globale L'approfondimento di Alessia Guerrieri: buff.ly/wyOx8zu Vai su X

