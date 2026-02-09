Cuori 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Cuori 3, la serie con Pilar Fogliati. La fiction torna in prima visione dopo il successo delle prime due stagioni, con sei nuove puntate che promettono ancora emozioni e colpi di scena. La trama si concentra sui nuovi sviluppi delle vicende dei personaggi, mentre il cast si arricchisce di volti noti e nuovi interpreti. Gli spettatori sono pronti a seguire questa fase della storia, tra intrighi e relazioni complicate.

, 9 febbraio. Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, va in onda la terza puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima visione per sei puntate su Rai 1. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni (trama). Per Delia arriverà il momento di scoprire la verità sulle bugie che le sono state raccontate dal suo compagno Alberto. Tra i due si assisterà a un momento di fortissima tensione, tanto che si ritroveranno ai ferri corti e questa scoperta metterà a durissima prova il loro rapporto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Approfondimenti su Cuori 3 Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Cuori 3, la nuova stagione della fiction con Pilar Fogliati. Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Cuori 3, la serie con Pilar Fogliati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. CUORI 3: Trailer della nuova stagione Ultime notizie su Cuori 3 Argomenti discussi: Cuori 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni; Cuori 3 stasera su Rai 1 con la seconda puntata: le anticipazioni di domenica 8 febbraio; Cuori 3 su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce; Cuori 3: la trama del terzo e del quarto episodio. Cuori 3, anticipazioni 3ª puntata: Delia va al Blue Night e vede Alberto con IrmaLe anticipazioni di Cuori 3 di lunedì 9 febbraio: Helmut e Virginia lavorano al pacemaker, Delia vuole provare lo stent su un paziente ... it.blastingnews.com Cuori 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 9 febbraio 2026Le trame e gli ascolti degli episodi della terza stagione di Cuori, in onda su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. davidemaggio.it ~Cuori 3. Subito la terza puntata, le anticipazioni. •LEGGI•QUI https://www.tv-cinema.it/2026/02/08/cuori-3-subito-terza-puntata-le-anticipazioni/ #Cuori3 #Cuori #Rai1 facebook Cuori 3 stasera su Rai 1 con la seconda puntata: le anticipazioni di domenica 8 febbraio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.