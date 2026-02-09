cuori 3 anticipazioni quarta puntata di domenica 15 febbraio 2026

La quarta puntata di Cuori 3 andrà in onda domenica 15 febbraio 2026. La serie, che ha già conquistato il pubblico con le prime tre puntate, continuerà a seguire le vicende dei medici e dei pazienti di un ospedale romano. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa succederà ai personaggi, dopo il successo della prima parte della stagione.

© US Rai E’ finita l’attesa per la messa in onda della terza stagione di Cuori, al via su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. Sei nuove puntate che vedranno ancora al centro della scena Delia Brunello e Alberto Ferrari, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Diverse le new entry nella serie diretta da Riccardo Donna: da Giulio Scarpati, chiamato a interpretare il misterioso sensitivo Gregorio Fois, a Giorgia Solari nelle vesti della pneumologa Roberta Gallo, passando per Carolina Sala, volto della cantante Irma. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La quarta puntata di Cuori 3 va in onda domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

Cuori 3, anticipazioni quarta puntata del 15 febbraio: il gesto di Alberto per proteggere DeliaLe anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, Alberto farà un gesto di grande generosità pur ... fanpage.it

Cuori 3, anticipazioni quarta puntata 15 febbraio 2026: Delia sotto accusa dopo la morte di RecchiaLa prima serata di domenica 15 febbraio 2026 riporta su Rai 1 Cuori 3 con una puntata che segna un punto di svolta nelle dinamiche della stagione. ilsipontino.net

