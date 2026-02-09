Crystal Palace-Burnley mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Sarr il nome giusto

Questa sera alle 20:30 il Crystal Palace affronta il Burnley in casa. Dopo aver vinto a Brighton, i Eagles tornano a sorridere in campionato, interrompendo una serie di risultati negativi che durava da due mesi. La squadra di Sarr cerca di sfruttare il momento e di mettere altri punti in classifica, mentre il Burnley spera di trovare continuità dopo un avvio difficile. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la posizione in classifica.

Vincendo a Brighton, il Crystal Palace è tornato alla vittoria in campionato dopo due mesi mettendo fine a un periodo negativo innescato dai tanti infortuni che si sono sommati ai tanti impegni domestici e non delle Eagles. Una serie di 12 partite senza vittorie in tutte le competizioni era impensabile fino all’inizio di dicembre poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Crystal Palace torna a sorridere in Premier League dopo due mesi.

Argomenti discussi: Il Crystal Palace prende una decisione importante sul caso Jean-Philippe Mateta, che voleva lasciare la squadra dopo che un infortunio al ginocchio ha mandato all'aria il suo trasferimento al Milan.; Premier League, i risultati della 26^ giornata; Premier League, 25ª Giornata: l'Arsenal non si ferma, il City risponde. Il programma del turno infrasettimanale; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

