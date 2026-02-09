Cristiano Cucchini, agente delle star, si racconta in un’intervista. Spiega che il suo lavoro si traduce nel stare sempre un passo indietro, per proteggere le star e mantenere il loro spazio. Nel backstage del cinema italiano, lui è la voce che ascolti quando ci sono problemi, e ora rivela anche il prezzo di questa scelta. Un ruolo nascosto, ma fondamentale, che richiede tanta dedizione e pochi riconoscimenti pubblici.

«Lei è un nome molto apprezzato: non c’è mai stato un mio assistito che si sia lamentato di una sua intervista», dice Cristiano Cucchini prima ancora di iniziare. È un attacco diretto, schietto, che racchiude due tratti fondamentali della sua identità: la cura per gli altri e la lucidità con cui osserva ciò che lo circonda. Cristiano Cucchini è uno degli agenti più influenti del nostro sistema dello spettacolo. Ma “agente” è una parola che, da sola, non basta a raccontare il mestiere che fa. Il suo lavoro è stare un passo indietro, ma con le spalle larghe. Rappresenta, protegge, consiglia. E nel frattempo osserva tutto, capisce tutto: il talento, l’ambizione, la paura, la vanità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cristiano Cucchini, l’agente delle star si racconta in un'intervista: “Sempre un passo indietro”

Approfondimenti su Cristiano Cucchini

A Napoli, il Partito Democratico della Campania si schiera contro il cosiddetto

Roberto D’Antonio, noto parrucchiere romano, si racconta a Vanzina descrivendo il suo lavoro come la creazione di sogni attraverso i capelli delle star.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristiano Cucchini

Argomenti discussi: Cucchini, ex agente di Raoul Bova: Mai a letto con lui, gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie; Cristiano Cucchini rompe il silenzio su Raoul Bova: Dicevano che lo sceglievo perché ci andavo a letto.

Cucchini, ex agente di Raoul Bova: Mai a letto con lui, gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzieDopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, relative al fatto che Raoul Bova avrebbe pagato il prezzo del successo con il suo ex manager Cristiano ... fanpage.it

Cucchini smentisce Corona e chiarisce il rapporto con Raoul Bova.Smentita di Cristiano Cucchini alle accuse di Fabrizio CoronaCristiano Cucchini, storico manager di attori e volti tv, ha respinto con fermezza le i ... assodigitale.it

«Se lo avessi scelto per questo, avrei dovuto scegliere mezza Roma». Cristiano Cucchini non ci gira intorno e mette subito in chiaro come stanno le cose riguardo alle voci che lo vorrebbero coinvolto in un flirt con Raoul Bova. L’ex manager di molte celebrità, facebook