Il bello di creare sogni con i capelli delle star Roberto D’Antonio si racconta a Vanzina

11 dic 2025

Roberto D’Antonio, noto parrucchiere romano, si racconta a Vanzina descrivendo il suo lavoro come la creazione di sogni attraverso i capelli delle star. Il suo talento e la sua passione lo hanno reso un punto di riferimento nella città, con una carriera ricca di collaborazioni importanti e clienti prestigiosi.

(Adnkronos) – Roberto D'Antonio, il bello di creare sogni con i capelli delle star. Inizia così sul Messaggero il "ritratto romano" che Enrico Vanzina dedica al "miglior parrucchiere pour femmes della nostra città", con cui, tra parentesi, ha anche collaborato: "Tu e tuo fratello Carlo siete stati molto importanti per me. Il mio film preferito

"Il bello di creare sogni con i capelli delle star", Roberto D'Antonio si racconta a Vanzina - Per la serie 'Ritratti romani' del Messaggero il regista intervista il 'miglior parrucchiere pour femmes della nostra città'