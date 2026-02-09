Cremonese Nicola pre Atalanta a DAZN | Dico questo sui nuovi arrivati Baschirotto | Krstovic? In campo si è nemici

Prima del fischio d’inizio, Nicola e Baschirotto sono intervenuti a DAZN per parlare della partita. Il tecnico ha commentato i nuovi arrivati, mentre il difensore ha scherzato sul rapporto con Krstovic, definendolo “nemico” in campo. La gara si avvicina, e le parole dei giocatori anticipano una sfida aperta e combattuta.

