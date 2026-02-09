Cortina parata di vip sull' Olympia Da Salvini a Federica Pellegrini mentre Tomba scherza con Sofia Goggia E c' è anche Snoop Dogg

A Cortina si è svolta una grande parata di vip sull’Olympia. Tra le star ci sono stati Matteo Salvini, Federica Pellegrini e Sofia Goggia, che si sono scambiate battute e risate con Tomba. Non è mancato nemmeno Snoop Dogg, che ha attirato l’attenzione di tutti. La giornata ha visto la presenza di politici e atleti, in un clima di festa e relax.

dalla nostra inviata CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - La politica con i ministri Matteo Salvini e Daniela Santanché. La musica con il rapper Snoop Dogg. Lo sport con le leggende dello sci alpino Alberto Tomba e del nuoto Federica Pellegrini, ma anche con i campioni di tennis Fabio Fognini e Flavia Pennetta, nonché con i presidenti Paolo Scaroni del Milan e Piero Garbellotto dell'Imoco Volley, così come con i vertici olimpici Luciano Bonfiglio del Coni, Thomas Bach già del Cio e Giovanni Malagò di Fondazione Milano Cortina 2026. Parata di vip ieri all'arrivo della pista Olympia della Tofana, in occasione della discesa libera femminile.

