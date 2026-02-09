Corteo degli studenti dal liceo Marconi fino in piazza Salotto disagi alla circolazione stradale

Questa mattina studenti del liceo Marconi hanno attraversato le strade di Trieste, partendo dalla scuola e dirigendosi verso piazza Salotto. La manifestazione, indetta per lo sciopero, ha portato molte persone in strada, creando qualche disagio alla circolazione. La polizia ha bloccato alcune vie per gestire il traffico, mentre i partecipanti hanno sciolto il corteo poco dopo le 10. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha richiamato l’attenzione sulla mobilitazione degli studenti.

Corteo per uno sciopero degli studenti nella mattinata di lunedì 9 febbraio.Dalle ore 8 annunciata una manifestazione con corteo a cui è prevista la partecipazione di un numero cospicuo di persone. Il corteo partirà dalla sede del liceo statale "G. Marconi" in via Marino da Caramanico percorrendo viale Marconi, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele II e corso Umberto I per poi terminare in piazza della Rinascita. Eventuali variazioni dell'ordinaria viabilità veicolare si prolungheranno esclusivamente per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Si invita la cittadinanza a prevedere e percorrere possibili itinerari alternativi.

