Maltempo si abbatte sul Brindisino | voli dirottati e disagi alla circolazione stradale
Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, la provincia di Brindisi è stata interessata da un’intensa ondata di maltempo. La situazione ha causato dirottamenti aerei e disagi alla circolazione stradale, influendo sulla normale quotidianità nella zona. Le autorità monitorano attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.
BRINDISI - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla provincia di Brindisi nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Disagi sono stati avvertiti dagli automobilisti impegnati sulla circolazione stradale a causa della scarsa visibilità, dettata dall'intensa pioggia caduta sull'asfalto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Maltempo e disagi in aeroporto: dirottati nella notte due voli Ryanair
Leggi anche: Incidente nella notte: Tir si ribalta sulla superstrada, disagi alla circolazione stradale
#Maltempo #USA, potente tempesta natalizia si abbatte sulla California meridionale: inondazioni improvvise e frane | VIDEO - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.