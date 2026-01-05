Maltempo si abbatte sul Brindisino | voli dirottati e disagi alla circolazione stradale

Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, la provincia di Brindisi è stata interessata da un’intensa ondata di maltempo. La situazione ha causato dirottamenti aerei e disagi alla circolazione stradale, influendo sulla normale quotidianità nella zona. Le autorità monitorano attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

