Coppie azzurre per la combinata femminile | Sofia Goggia e la sua compagna di gara

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le squadre italiane si preparano a sfidarsi nella combinata femminile. Sofia Goggia sarà in pista insieme alle sue compagne di gara, pronte a dare il massimo sull’Olymp. La competizione promette battaglie intense e tanta emozione, con le atlete italiane che cercano di portare a casa una buona prestazione.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre femminile mette in scena quattro formazioni italiane pronte a confrontarsi sull’Olympia delle Tofane. L’evento è programmato per martedì 10 febbraio e rappresenta una tappa significativa nel percorso olimpico della disciplina. Sofia Goggia partecipa in discesa libera, affiancata da Lara Della Mea nel ruolo di specialista dello slalom, componendo il binomio considerato più accreditato dall’Italia. Gli altri tre equipaggi azzurri sono formati da Laura Pirovano con Martina Peterlini (Italia 2), Nicol Delago con Anna Trocker (Italia 3) e Nadia Delago insieme a Giada D’Antonio (Italia 4). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quattro coppie italiane parteciperanno domani alla combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Definite le coppie dell’Italia per la combinata femminile di sci alpino: Sofia Goggia con la compagna previstaSaranno quattro le coppie italiane impegnate domani nella combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

