Coppa Davis | Cile a valanga sulla Serbia senza Djokovic

La squadra cilena ha battuto facilmente la Serbia senza Djokovic, lasciando pochi dubbi sulla sua superiorità. La partita si è conclusa con un netto 3-0, confermando il buon momento del tennis cileno. La Serbia, senza il suo grande campione, ha perso terreno fin dall’inizio. Intanto, il Canada si è riscattato e ha ottenuto una vittoria sorprendente contro il Brasile, recuperando da uno svantaggio e portando a casa l’intera posta in gioco.

La Coppa Davis 2026 ha già visto i primi colpi di scena, con il Cile che ha dominato la Serbia in un incontro senza Novak Djokovic e il Canada che ha compiuto una rimonta eroica contro il Brasile. Queste partite definiscono i primi verdetti del torneo, mentre altre sfide rimangono ancora in bilico, promettendo ulteriori emozioni nel corso della competizione. Santiago, in Cile, è stata teatro di una netta affermazione della squadra di casa contro la Serbia, privata del suo campione di punta, Novak Djokovic. I cileni hanno superato gli avversari con un punteggio finale di 4-0, dimostrando una superiorità schiacciante.

