Come risparmiare con un conto corrente online
Il conto corrente online può essere definito come la versione digitalizzata del tradizionale conto corrente. A differenza di quest’ultimo, infatti, può essere gestito dal titolare utilizzando un dispositivo connesso a Internet, vale a dire un personal computer, un notebook, un tablet o anche uno smartphone. Anche l’apertura del conto può essere fatta senza doversi recare in una filiale fisica. L’aspirante cliente, infatti, può collegarsi al sito web dell’istituto bancario e seguire la semplice procedura guidata. Per la finalizzazione del contratto vengono di solito richiesti lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica o una webcam per il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Banca Sella. . E se il tuo conto ti aiutasse a risparmiare? Con Conto Sella Start hai uno strumento per gestire le tue spese: la funzione Budget ti aiuta a impostare limiti di spesa personalizzati e a tenerli sotto controllo. Visita il sito e scopri di più https://rebran - facebook.com Vai su Facebook
Tre anni di Governo Meloni e il conto lo pagano le famiglie: risparmiare è diventato un lusso. I dati rappresentano una situazione molto grave. Basta vittimismo! Serve una politica che abbia visione e metta al centro il benessere delle persone, non la propagan Vai su X
Conto Corrente Arancio di ING: Recensione Completa, Costi e Vantaggi 2025 - Conto Corrente Arancio ING: zero spese, interessi competitivi e gestione da app. Come scrive finanza.com
I migliori conti correnti online di novembre 2025 con i codici promozionali - Quali sono i migliori conti correnti online a canone zero del mese di novembre 2025 per gestire i propri risparmi in modo semplice ... Da quifinanza.it
Come risparmiare fino a 100 euro sulle commissioni del conto corrente - I conti correnti tradizionali, quelli aperti in filiale, sono costati in media nel 2023 più di 100 euro ai clienti. Secondo tg24.sky.it