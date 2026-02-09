' Contemporaneità e migrazioni' incontro con Franco Mosca per analizzare gli aspetti strutturali e demografici

Questa settimana a Ferrara si tiene un incontro con Franco Mosca, membro del gruppo scrittori ferraresi Aps. Mosca spiegherà quali sono i principali trend della popolazione italiana e come le migrazioni influenzano il nostro paese. L'appuntamento è fissato per mercoledì 11 alle 17.

Proporrà un quadro dell'attuale situazione demografica in Italia la conferenza di Franco Mosca (Direttivo gruppo scrittori ferraresi Aps) in programma mercoledì 11 alle 17.00, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L'incontro ‘Contemporaneità e migrazioni’ si pone come obiettivo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Venerdì 22 gennaio 2026 a Rimini si terrà un incontro pubblico dedicato all'emergenza lupi, organizzato dall'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali e dal Comitato quartiere 11 Rimini.

