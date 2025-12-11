Emergenza lupi un incontro con gli esperti per analizzare il problema

Venerdì 22 gennaio 2026 a Rimini si terrà un incontro pubblico dedicato all'emergenza lupi, organizzato dall'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali e dal Comitato quartiere 11 Rimini. L'evento, che si svolgerà alle 20:30 nella sala Macaco, offrirà l'occasione di analizzare e discutere la difficile situazione legata alla presenza dei lupi nella zona.

