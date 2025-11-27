Boom turisti a Napoli? Ne ha meno di Caorle Cavallino-Treporti o San Michele Tagliamento

Tempo di lettura: 4 minuti Cavallino-Treporti, San Michele al Tagliamento. Amene località sull’Adriatico, ma non tutti in Campania le conoscono. Eppure, nel 2024 hanno registrato molte più presenze turistiche di Napoli. Idem per Jesolo, Caorle o Lazise, quest’ultima affacciata sul lago di Garda. Sono tutti comuni veneti, presi d’assalto dal turismo nordeuropeo. E presenze stabili nella top ten del turismo italiano. Un ranking dove Napoli figura al 12esimo posto. In ascesa, ma non ancora ai vertici. Al netto della retorica sul boom turistico. Sono 3,9 milioni le presenze del 2024, come ricorda il Rapporto Svimez 2025, pubblicato oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Boom turisti a Napoli? Ne ha meno di Caorle, Cavallino-Treporti o San Michele Tagliamento

