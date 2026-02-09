Concorsi pubblici | 1 su 7000 la sfida per un posto nella PA si fa sempre più difficile

Diventare dipendente pubblico in Italia è ormai una corsa contro il tempo e la concorrenza. Secondo i dati aggiornati all’8 febbraio 2026, per ogni diecimila posti disponibili nella pubblica amministrazione, ci sono circa settecento mila candidati pronti a tentare la sorte. La sfida si fa sempre più dura, con una probabilità di successo che si aggira intorno a 1 su 7000. Molti giovani e non solo, si preparano con mesi di studio, sperando di riuscire a superare le prove e ottenere un posto stabile. La competizione

Il concorso pubblico in Italia è diventato una sfida sempre più ardua per i candidati. Secondo i dati più recenti, aggiornati all’8 febbraio 2026, per ogni dieci mila posizioni lavorative aperte nella pubblica amministrazione, si contendono circa settecentomila aspiranti. Questo si traduce in una probabilità media di successo di circa l’1,4%, un dato che evidenzia una crescente competizione e una trasformazione del panorama del lavoro pubblico nel nostro Paese. La situazione attuale, descritta da fonti interne al ministero della Pubblica Amministrazione guidato da Paolo Zangrillo, riflette un cambiamento significativo rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Concorsi Pubblici Maxi-concorsi pubblici per lavorare nella pubblica amministrazione: centinaia di assunzioni in Umbria Con l’inizio del nuovo anno, si presentano numerose opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione attraverso i maxi-concorsi nazionali RIPAM, con specifiche riserve per la regione Umbria. Attacco Inter, la forza dei numeri e una distribuzione che fa la differenza in un campionato sempre più difficile L’attacco dell’Inter si distingue per la solidità dei numeri e una distribuzione delle reti che contribuisce alla continuità nel campionato di Serie A. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Concorsi Pubblici Argomenti discussi: Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore amministrativo [Area degli Istruttori] a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi alla persona del Comune di Cuneo; Concorso PA 2026: 2466 posti di lavoro e assunzioni autorizzate dai DPCM in varie amministrazioni; Bando di concorso per n. 1 posto di funzionario tecnico – U.O.S. ufficio lavori pubblici; Concorso funzionari Unione Europea 2026: pubblicato bando da 1490 posti a tempo indeterminato. Concorsi pubblici, dall'Esercito al Mef: i bandi in scadenza a febbraio 2026Anche nel mese di febbraio scadono i termini per poter partecipare a diversi concorsi pubblici di rilevanza nazionale, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza e dall'Esercito al Ministero ... tg24.sky.it Concorsi pubblici, migliaia di posti: ecco i bandi di febbraio 2026Concorsi regionali, concorso, tirocinio avviso 22 - Imagoeconomica Sono numerosi i concorsi pubblici attivi ... msn.com https://www.concorsipubblici.com/universita-iuav-di-venezia-concorso-ricercatore-venezia-2026 ACCORRETE RTT senza abilitazione in arte e filosofia ovvia commissione blindata in corso facebook CONCORSI PUBBLICI Concorso pubblico per 4 Dirigenti, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia – Amministrazione degli Archivi notarili Scadenza: 27 Gennaio 2026, ore 18 Info e bando sul Portale inPa lnkd.in x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.