Concorsi al Comune di Foggia prove scritte in programma dal 19 al 21 gennaio | nominate le Commissioni

Sono state ufficialmente nominate le Commissioni per i concorsi al Comune di Foggia, con le prove scritte previste dal 19 al 21 gennaio. La pubblicazione è disponibile sull’Albo Pretorio e sui portali ufficiali del Comune e di InPA, garantendo trasparenza e regolarità nelle procedure di selezione.

È stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Foggia e nelle apposite sezioni del portale del reclutamento InPA e 'Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso' del sito istituzionale del Comune di Foggia la determinazione di nomina delle Commissioni che seguiranno le procedure concorsuali.

