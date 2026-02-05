Delibera di irrogazione di sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa | in allegato una bozza

Il Consiglio di Classe ha deciso di adottare una sanzione disciplinare in modo più educativo e riparativo. La decisione è stata presa durante una riunione a cui hanno partecipato anche genitori e studenti. La sanzione sarà comunicata entro 15 giorni e seguirà un percorso che punta a riparare il danno e a ricostruire il rapporto tra studenti e scuola. Una novità che segna un passo verso un approccio più inclusivo e orientato al dialogo.

Il Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata ai docenti, ai genitori e agli alunni, è il titolato a deliberare l'irrogazione di una sanzione disciplinare, entro i 15 giorni, adottando modalità ispirate ai principi della giustizia riparativa. A seguito della contestazione di un'infrazione al Regolamento di Istituto, la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per un determinato.

