Compra un furgone online Ma l’annuncio era una truffa

Un uomo di 72 anni, residente nella provincia di Vicenza, è stato denunciato dai carabinieri di Recanati per aver tentato di comprare un furgone online. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era affidato a un annuncio che si è rivelato una truffa. Quando ha capito di essere stato fregato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno avviato le indagini e lo hanno denunciato.

Un uomo di 72 anni, residente nella provincia di Vicenza e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Recanati con l’accusa di truffa. L’episodio risale a ottobre, quando il veneto aveva pubblicato su una piattaforma di e-commerce un annuncio per la vendita di un camioncino al prezzo di 3.600 euro. A rispondere all’offerta era stato un 66enne di Recanati, interessato all’acquisto. Dopo alcuni contatti con il venditore, l’uomo aveva versato una caparra di 500 euro, convinto della regolarità della trattativa. Subito dopo l’incasso, però, il venditore ha interrotto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile senza mai procedere alla consegna del veicolo né restituire la somma ricevuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

