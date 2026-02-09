Come vedono i conigli e come funziona la loro vista a 360 gradi

I conigli vedono principalmente blu e verde, ma hanno un grande vantaggio: un campo visivo di quasi 360 gradi. Questo gli permette di avere una percezione molto ampia dell’ambiente che li circonda, utile per scappare dai predatori. La loro vista notturna è altrettanto efficace, rendendoli più agili e pronti a reagire in ogni momento.

I conigli vedono blu e verde, ma in compenso hanno un buona vista al buio e soprattutto un campo visivo di quasi 360 gradi, un adattamento molto utile per riuscire a sfuggire ai predatori.

