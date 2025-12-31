Perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero sulla strada provinciale Valle dei Santi foto

Un incidente si è verificato sulla strada provinciale Valle dei Santi, tra Sant’Angelo e Sant’Apollinare, nel sud della provincia di Frosinone. Un’automobile ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dei coinvolti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Grave incidente stradale lungo la strada provinciale Valle dei Santi, che collega Sant'Angelo a Sant'Apollinare nel sud della provincia di Frosinone. Una Lancia Y, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un albero.

