Controlli a tappeto tra Colleferro Valmontone e Artena | alcol cocaina e munizioni abusive

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato un’operazione a tappeto tra i comuni di Colleferro, Valmontone e Artena. Durante i controlli, sono state trovate sostanze stupefacenti come cocaina e alcol, oltre a munizioni che risultano essere abusive. La presenza di queste merce illegale dimostra che l’attività delle forze dell’ordine continua senza sosta per contrastare reati e comportamenti pericolosi sulla strada.

Due le persone denunciate. 50 persone identificate di cui 6 pregiudicatesottoposte a misure Non si ferma l'offensiva dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro contro i reati predatori e la guida pericolosa. Nelle ultime ore, un vasto dispositivo di controllo ha setacciato il territorio portando a due denunce, ritiri di patente e segnalazioni per droga. Il primo intervento è scattato a Valmontone nella serata di ieri. L'Aliquota Radiomobile ha fermato un ragazzo di 20 anni del posto mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto all'etilometro, il giovane ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Colleferro Valmontone Artena

I Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol.

Ultime notizie su Colleferro Valmontone Artena

