Colleferro A Mirror – Spettacolo falso e non autorizzato Metateatro di alto livello ad alta tensione e ben interpretato Meccanismi narrativi a volte prevedibili e ritmo scoinvolgente

A Colleferro torna il teatro con uno spettacolo che ha già fatto discutere. Si tratta di “A Mirror”, un falso e non autorizzato metateatro che ha catturato l’attenzione del pubblico. La piece, importata dal mondo anglosassone, mette in scena una commedia-thriller ricca di tensione e interpretazioni di alto livello. Nonostante alcuni meccanismi narrativi risultino prevedibili, il ritmo dello spettacolo mantiene vivo l’interesse degli spettatori. La regia e gli attori riescono a coinvolgere senza esagerare, regalando una ser

