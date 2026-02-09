Colesterolo LDL la fobia per le statine non ha senso
Un nuovo studio pubblicato su The Lancet smonta le paure più diffuse sulle statine. La ricerca dimostra che questi farmaci sono efficaci e sicuri nella prevenzione di infarti e ictus. Molti pazienti evitano le statine per paura degli effetti collaterali, ma i dati non confermano questa preoccupazione. Gli esperti invitano a non rinunciare a una cura che può salvare la vita.
Un ampio studio pubblicato su The Lancet smentisce le diffuse preoccupazioni legate all’assunzione di statine, farmaci fondamentali nella prevenzione di eventi cardiovascolari come infarto e ictus. La ricerca, condotta da esperti dell’Oxford Population Health, evidenzia come i benefici delle statine superino di gran lunga i rischi percepiti, suggerendo una possibile revisione dei foglietti illustrativi per ridurre la “fobia” che porta molti pazienti a interrompere le terapie. Per decenni, le statine hanno rappresentato un pilastro nella lotta contro le malattie cardiovascolari, modificando significativamente il rischio di infarto e ictus.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Colesterolo LDL
Se hai il colesterolo LDL alto, non preoccuparti, sappiamo come farlo scendere
Uno dei primi fattori di rischio dell’infarto è il colesterolo LDL alto. Un nuovo studio offre una nuova possibilità terapeutica: una pillola che tiene sotto controllo l’ipercolesterolemia
L'infarto resta una delle principali minacce per la salute, con oltre 600 casi giornalieri in Italia.
Fix Heart Disease & Cholesterol Naturally [EAT THIS]
Ultime notizie su Colesterolo LDL
Colesterolo LDL, la fobia per le statine non ha senso: i vantaggi superano i rischiNiente aumento del rischio di calo della memoria, depressione, disturbi del sonno. E nemmeno si rileva una crescita dei dolori muscolari, se non all’inizio ... repubblica.it
Cosa si intende veramente con Colesterolo AltoScopri cosa si intende veramente con colesterolo alto e come influenza la salute cardiovascolare nel tuo corpo. microbiologiaitalia.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.