Colesterolo LDL la fobia per le statine non ha senso

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet smonta le paure più diffuse sulle statine. La ricerca dimostra che questi farmaci sono efficaci e sicuri nella prevenzione di infarti e ictus. Molti pazienti evitano le statine per paura degli effetti collaterali, ma i dati non confermano questa preoccupazione. Gli esperti invitano a non rinunciare a una cura che può salvare la vita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.