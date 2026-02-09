Gli studenti dell’Aquila partecipano a proiezioni online per rivivere la storia che ha segnato la loro città. Le attività, pensate per tutte le età, prevedono introduzioni guidate e percorsi tematici diversi. Le istituzioni collaborano per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare i giovani sulla memoria storica e la cittadinanza.

L'Aquila - Proiezioni online dedicate alle scuole di ogni ordine e grado con introduzioni guidate, percorsi tematici differenziati e collaborazione istituzionale per approfondire memoria storica e consapevolezza civile. In occasione del Giorno del Ricordo, gli studenti dell’Aquila saranno coinvolti in un percorso formativo che utilizza il cinema come strumento di approfondimento storico e culturale. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica”, che ha predisposto una serie di proiezioni in streaming rivolte alle scuole primarie, medie e superiori, con l’obiettivo di stimolare riflessione e dialogo sui temi della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Cinema e memoria: studenti aquilani davanti alla storia che commuove ancora

