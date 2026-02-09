Cimone un successo il corso di formazione per soccorritori sulle piste da sci

La prima edizione del corso di formazione per soccorritori sulle piste da sci di Cimone si è conclusa con successo. Medici, infermieri e soccorritori hanno partecipato a sessioni pratiche e teoriche, migliorando le loro capacità di intervenire in caso di incidenti sulla neve. L’obiettivo è rendere più efficace l’assistenza agli sciatori in situazioni di emergenza.

La tre giorni ha richiamato medici, infermieri e soccorritori. L'obiettivo era integrare le competenze di medicina civile e militare in ambiente invernale. Inaugurato anche il nuovo punto di soccorso del Cimoncino L’associazione Soccorso Piste Cimone A.P.S. ha organizzato la prima edizione del corso di formazione per medici, infermieri e soccorritori operanti sulle piste da sci, con l'obiettivo di integrare le competenze di medicina civile e militare in ambiente invernale, ottimizzare la gestione del paziente e le procedure di emergenza in condizioni estreme. La prima giornata del corso si è svolta nei 9mila mq di spazi multifunzionali di Florim, messi gratuitamente a disposizione dall'azienda.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Cimone Pista

Il numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio si è dimostrato efficace, contribuendo a ridurre le code e a limitare gli infortuni durante il periodo di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cimone Pista

Neve, 40 centimetri sul Cimone: Un grande inizio di stagioneModena, 27 dicembre 2025 – L’Appennino imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota è stato il regalo di Natale più bello ed atteso da anni per gli operatori turistici. La neve fresca ha raggiunto i ... ilrestodelcarlino.it

Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro AppenninoCinquant’anni fa nasceva la società di gestione degli impianti . L’ex sindaco di Sestola Mario Galli: Non fu affatto facile. mettere assieme tre stazioni che si facevano concorrenza. . msn.com

È arrivato il giorno: le Olimpiadi di @milanocortina2026 iniziano oggi! Per chi vive ai piedi del Cimone sarà una grande emozione seguire l’evento sportivo più importante al mondo, a cui partecipano due atleti che proprio qui, in Appennino, hanno mosso i lo facebook