Cimone un successo il corso di formazione per soccorritori sulle piste da sci

Questa settimana, sul Monte Cimone, si è svolta la prima edizione di un corso di formazione per soccorritori, medici e infermieri che lavorano sulle piste da sci. L’associazione Soccorso Piste Cimone A.P.S. ha organizzato l’evento per migliorare le capacità di intervento in caso di incidenti in montagna, un settore che richiede competenze specifiche e in continuo aggiornamento. Durante le giornate, i partecipanti hanno seguito sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di rispondere più rapidamente ed efficacemente alle emergenze in un ambiente in

L’associazione Soccorso Piste Cimone A.P.S. ha organizzato la prima edizione del corso di formazione per medici, infermieri e soccorritori operanti sulle piste da sci, con l'obiettivo di integrare le competenze di medicina civile e militare in ambiente invernale, ottimizzare la gestione del.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Cimone Piste Numero chiuso sulle piste da sci? “Un successo: code più brevi e meno infortuni” Il numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio si è dimostrato efficace, contribuendo a ridurre le code e a limitare gli infortuni durante il periodo di Capodanno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cimone Piste Argomenti discussi: Cimone, un successo il corso di formazione per soccorritori sulle piste da sci. Neve, 40 centimetri sul Cimone: Un grande inizio di stagioneModena, 27 dicembre 2025 – L’Appennino imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota è stato il regalo di Natale più bello ed atteso da anni per gli operatori turistici. La neve fresca ha raggiunto i ... ilrestodelcarlino.it Il Consorzio del Cimone. Compleanno in quota per celebrare lo sci nel nostro AppenninoCinquant’anni fa nasceva la società di gestione degli impianti . L’ex sindaco di Sestola Mario Galli: Non fu affatto facile. mettere assieme tre stazioni che si facevano concorrenza. . msn.com È arrivato il giorno: le Olimpiadi di @milanocortina2026 iniziano oggi! Per chi vive ai piedi del Cimone sarà una grande emozione seguire l’evento sportivo più importante al mondo, a cui partecipano due atleti che proprio qui, in Appennino, hanno mosso i lo facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.