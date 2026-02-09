Ci sono le Olimpiadi | come muoversi in valle? Tutti i consigli

Con l’arrivo delle Olimpiadi, la valle si prepara a un intenso afflusso di visitatori e atleti. La Protezione Civile ha messo a punto piani di mobilità e trasporti per facilitare gli spostamenti e garantire la sicurezza. Rimane importante seguire le indicazioni per evitare disagi e raggiungere facilmente i siti olimpici.

Con l’inizio dei Giochi Olimpici hanno preso piede il piano mobilità e il piano trasporti elaborati dalla Protezione Civile per garantire la massima sicurezza a chi vuole accedere ai siti olimpici e ridurre al minimo i disagi per i residenti e per coloro che non sono interessati alle gare. Alla.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si avvicinano, molti si chiedono come vivere e fotografare al meglio la montagna.

