Ci hanno lasciato Antonella Clerici grande dolore | due perdite importanti anche per lei

Antonella Clerici si è fermata sul palco durante il suo programma, visibilmente commossa. Ha abbassato la voce, lasciando spazio alle emozioni, in un momento che ha spezzato il ritmo normale di Rai 1. La conduttrice ha condiviso con il pubblico il dolore per due perdite importanti, lasciando tutti senza parole.

Antonella Clerici si è fermata, ha abbassato il tono della voce e ha lasciato spazio alle emozioni in un momento televisivo che ha rotto il ritmo consueto del mezzogiorno di Rai 1. Nelle ultime ore, il suo pensiero è andato alle persone che ci hanno lasciato, a volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche a una perdita più intima e personale. Un saluto sentito, arrivato lontano dall’entusiasmo delle ricette e dalla leggerezza che di solito accompagna il suo programma. La conduttrice ha scelto consapevolmente di dedicare questo ricordo a fine puntata, quando le luci si abbassano e resta solo la verità delle parole.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Antonella Clerici ha annunciato di avere un forte dolore durante la diretta di

"Non si è presentata" Antonella Clerici salta la diretta i dubbi del pubblico, la spiegazione

