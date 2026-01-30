Antonella Clerici ha annunciato di avere un forte dolore durante la diretta di

La rivelazione che ha fatto davanti alle telecamere nel corso della puntata di "È sempre Mezzogiorno" andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, ha suscitato grande preoccupazione nel pubblico che la seguiva da casa: Antonella Clerici ha spiegato infatti di essere nuovamente vittima di un problema di salute che si trascina dietro da qualche tempo e la sta mettendo alla dura prova, con delle conseguenze difficili da nascondere dal momento che ad essere influenzata è anche la sua voce. Da sempre molto diretta coi telespettatori, la conduttrice ha deciso di spiegare l'origine del suo malessere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho un forte dolore". Come sta Antonella Clerici

Antonella Clerici condivide le sue impressioni dopo le vacanze a Zanzibar, descrivendo un viaggio che ha rappresentato una rinascita personale.

Il ritorno di Antonella Clerici in tv, dopo l’evento che l’ha colpita profondamente, rappresenta un momento di grande emozione.

Fatico a respirare, Antonella Clerici parla del suo problema di salute a È sempre mezzogiorno.

