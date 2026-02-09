Questa mattina Chiara Ferragni e Giulia De Lellis sono state avvistate insieme a Gstaad, in Svizzera. Le due influencer sembrano aver ritrovato il sorriso e si sono scambiate qualche saluto alle porte di un hotel. I paparazzi le hanno sorprese mentre passeggiavano tra le strade del paese, senza apparenti imbarazzi. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’aria tra loro sembra più distesa rispetto a qualche tempo fa.

Chiara Ferragni è la testimonial di un brand molto noto e proprio per questo motivo si è ritrovata nelle bianche nevi di Gstaad, in Svizzera. Un evento del marchio l’ha riunita con Helena Prestes, volto del Grande Fratello Vip, con sua sorella Valentina Ferragni (non c’era bisogno dell’evento) e con Giulia De Lellis. Proprio su quest’ultima si sono concentrati gli esperti di gossip. Pare infatti che dal 2023 i rapporti tra lei e Chiara Ferragni si fossero raffreddati. Motivo? De Lellis aveva ricondiviso un post ironico sulla serie The Ferragnez. Ora, il disgelo, sulle nevi. E naturalmente una serie di foto, la vita del testimonial questa è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme a Gstaad: si sono riappacificate?

Le due influencer hanno deciso di mettere fine alla lite e si sono ritrovate insieme sulla neve.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono ritrovate insieme sui social.

